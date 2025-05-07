Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Thực tập sinh

Quản lý thông tin ứng viên (sàng lọc hồ sơ, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn).

Tham gia phỏng vấn ứng viên cùng các Phòng/Ban chuyên môn.

Thông báo kết quả phỏng vấn, gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển.

Thực hiện các hoạt động hướng dẫn và đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

Xây dựng nội dung, hình ảnh và phát triển Fanpage tuyển dụng của Tập đoàn.

Theo dõi, tổ chức các khóa đào tạo theo kế hoạch hoặc phát sinh theo chỉ đạo

Biên soạn tài liệu, rà soát, hiệu chỉnh tài liệu thống nhất nội dung đào tạo với đơn vị cho nhu cầu đào tạo.

Chuẩn bị và thực hiện công tác đào tạo.

Theo dõi đánh giá hiệu quả trong quá trình và sau đào tạo.

Đề xuất, cải tiến các giải pháp, công cụ đào tạo hiện tại.

Theo dõi công tác sau đào tạo, đánh giá đào tạo và lập báo cáo.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Theo dõi, cập nhật và báo cáo quá trình thực hiện kế hoạch theo phê duyệt của các Phòng/Ban.

Tổng hợp, kiểm tra, rà soát kết quả đánh giá của CBNV các Phòng/Ban.

Chi tiết công việc trao đổi thêm ở buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nguồn Nhân lực,... hoặc các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên đã có 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương hoặc có kiến thức về Tuyển dụng, Đào tạo, Nhân sự. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tiếng anh: giao tiếp cơ bản

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint

Trung thực, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, nắm bắt công việc nhanh.

Quyền Lợi

Các khoản phụ cấp theo quy định đối với Thực tập sinh

Hỗ trợ ăn trưa.

Lộ trình đào tạo rõ ràng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

