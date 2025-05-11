Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Tiền Giang, Phường 02, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Trade Marketing (60%)
Sales Dept.
Hỗ trợ lên kế hoạch và phối hợp BP. Sales tổ chức sự kiện, hoạt động, hội nghị, hội thảo & hội chợ; theo dõi tiến độ và thực hiện in ấn/ chuẩn bị các hạng mục công việc Trade MKT liên quan: brief; thiết kế & in ấn thành phẩm, kịch bản (hoạt động tương tác), truyền thông tương ứng trước & sau event trên nền tảng Digital
Hỗ trợ tổ chức hội thảo (mini) trực tuyến (Webinar/ Zoom), tối ưu cách tổ chức hội thảo với chuyên đề hay cho khách hàng, đối tác
Quản lý và bảo quản sản phẩm in ấn, POSM, công dụng cụ sử dụng cho event.
Hỗ trợ triển khai hạng mục truyền thông cho đối tác (Trung tâm Đào đạo, Key Account,....): thành phẩm Sales Kit (Brochure/ Leaflet/ Catalogue/ etc.) & POSM
Sales Branch (Nhà phân phối/ Đại lý)
Phối hợp Sales Team & Trade Team để khảo sát kênh phân phối & thị trường định kỳ
khảo sát kênh phân phối & thị trường định kỳ
Hỗ trợ Trade MKT Team Lead (Trade MKT Lead) khảo sát và triển khai hạng mục truyền thông cho KH lẻ, Nhà phân phối/ Đại lý: thành phẩm Sales Kit (Brochure/ Leaflet/ Catalogue/ etc.) & POSM
Hỗ trợ và giám sát các hoạt động sự kiện theo cấp độ (Sampling/ MiniWorkshop/ Workshop/ Masterclass) tại các tỉnh miền Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ (chi phí công tác được công ty hỗ trợ & tần suất dự kiến 03 - 04 lần/ tháng)
tần suất dự kiến 03 - 04 lần/ tháng
Hỗ trợ triển khai/ thực hiện các chương trình khuyến mãi kênh bán hàng (traditional sales) và cung cấp dữ liệu báo cáo kết quả, doanh thu sau chương trình
Content Trade MKT & eCom (5%)
Hỗ trợ tạo/ đề xuất nội dung tương ứng từng kế hoạch Trade MKT và triển khai trên các nền tảng offline, online (Fanpage, Instagram, TikTok)
CS (30%)
Sau đặt hàng
Crosssales/ Tái nhắc đặt (thêm) hàng và hỗ trợ xử lý bất cứ vấn đề về chất lượng sản phẩm, ghi nhận vấn đề, phàn nàn (nếu có) để cập nhật cho (Senior) Customer Service tổng hợp và phối hợp cùng BP. Sales để xử lý
Chuẩn bị quà tặng, voucher để tri ân dành cho phân vùng KH đề cập hằng năm nhân dịp Lễ, Tết hoặc Sinh nhật (cá nhân) theo kế hoạch được chỉ định
Other tasks (5%)
Tham gia các hoạt động, sự kiện chung của Công ty hoặc được yêu cầu bởi Ban giám đốc
Phối hợp, hỗ trợ cùng các phòng ban khác và đại lý
Tuân thủ, chấp hành nội quy Công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuẩn bị tốt nghiệp cử nhân hoặc sinh viên năm cuối trong ngành Marketing hoặc Quản trị kinh doanh, Kinh tế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập trong lĩnh vực Sales, Trade MKT và Brand Communications (ưu tiên ngành F&B, FMCG, ngành hàng bán lẻ)
Có khả năng đi công tác ngắn hạn (trung bình 02 - 03 lần/ tháng)
Có kỹ năng mềm, giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel)
Ưu tiên khả năng sử dụng Adobe Suite (Photoshop, Illustrator) hoặc phần mềm thiết kế đơn giản
Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp chặt chẽ
Quản lý tốt công việc, thời gian thực hiện công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm môi trường/ văn hoá Doanh nghiệp và thực tập tích luỹ kinh nghiệm trong ngành, nếu ứng viên có năng lực tốt cân nhắc làm việc chính thức sau thời gian thực tập
Được đào tạo về marketing hiện đại trong ngành F&B: product marketing, digital performance, data-driven marketing
Học hỏi thêm kiến thức sản phẩm trà, cà phê và kỹ thuật
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Tái đánh giá 06 tháng thực tập thoả thuận công việc chính thức tương ứng hiệu quả và năng lực
06 tháng thực tập
Ưu tiên Nam phù hợp tính chất di chuyển/ đi công tác thường xuyên
Mức hỗ trợ thực tập: thoả thuận
Mức hỗ trợ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32 Tiền Giang phường 2 quận Tân Bình TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

