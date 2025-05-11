Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 631 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ xin visa.

Đặt lịch hẹn với khách.

Học cách thực hiện việc chốt giá dịch vụ tư vấn visa, tiếp nhận hồ sơ khách hàng.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và hỗ trợ khách làm hồ sơ visa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuyên ngành du lịch/ Quản trị du lịch.

Có định hướng làm việc trong ngành du lịch.

Cầu tiến, chăm chỉ, nhiệt tình.

Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc công ty.

Được đào tạo các kiến thức chuyên ngành về quy trình tư vấn, hồ sơ xin visa.

Tham gia trực tiếp vào công việc thực tế tại công ty.

Cộng tác bán các sản phẩm của công ty.

Có thể trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Phát triển Golden Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.