Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Yên Phong mở rộng, Yên Phong
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Làm quen với quy trình phát triển sản phẩm và có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt;
- Hướng ngoại, chủ động, có ý thức lễ phép, khả năng thực thi tốt, chịu được áp lực công việc nhất định
- Theo dõi toàn bộ quy trình sản xuất các sản phẩm mới trên máy, ghi chép bất thường, chỉ định kế hoạch cải tiến và theo dõi hiệu quả;
- Đánh giá quy trình và sản xuất, xem xét và theo dõi dữ liệu.
- Tối ưu hóa quy trình và đột phá công nghệ sau sản xuất hàng loạt.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tiếng trung thành thạo
- Nam, Nữ từ 20 - 30 tuổi
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, có cơ hội đi TQ đào tạo
- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển kỹ thuật sản phẩm tại các nhà máy tape, biết sử dụng AUTOCAD, 2D, 3D..;
- Phát triển, thiết kế và sản xuất bản vẽ CAD của đồ gá khuôn;
- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc;
- Gắn bó lâu dài vs công ty;
- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó;
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ và tinh thần đồng đội,.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật; được liên hoan quý,
- Môi trường làm việc năng động, Sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;
- Được nghỉ lễ theo luật định ;
- Được thưởng lễ Tết, ...
- Môi trường phát triển tiếng Trung ok,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
