Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong mở rộng, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Làm quen với quy trình phát triển sản phẩm và có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt;

- Hướng ngoại, chủ động, có ý thức lễ phép, khả năng thực thi tốt, chịu được áp lực công việc nhất định

- Theo dõi toàn bộ quy trình sản xuất các sản phẩm mới trên máy, ghi chép bất thường, chỉ định kế hoạch cải tiến và theo dõi hiệu quả;

- Đánh giá quy trình và sản xuất, xem xét và theo dõi dữ liệu.

- Tối ưu hóa quy trình và đột phá công nghệ sau sản xuất hàng loạt.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tiếng trung thành thạo

- Nam, Nữ từ 20 - 30 tuổi

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, có cơ hội đi TQ đào tạo

- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển kỹ thuật sản phẩm tại các nhà máy tape, biết sử dụng AUTOCAD, 2D, 3D..;

- Phát triển, thiết kế và sản xuất bản vẽ CAD của đồ gá khuôn;

- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc;

- Gắn bó lâu dài vs công ty;

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó;

- Có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ và tinh thần đồng đội,.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHXH,BHYT,BHTN đầy đủ sau khi qua thử việc, và các phúc lợi khác theo pháp luật; được liên hoan quý,

- Môi trường làm việc năng động, Sếp thân thiện, hòa đồng, dễ tính;

- Được nghỉ lễ theo luật định ;

- Được thưởng lễ Tết, ...

- Môi trường phát triển tiếng Trung ok,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM

