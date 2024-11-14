Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM
Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 20 - 22 Triệu
Thống kê số liệu gỗ,
Nhập liệu, tính số lượng gỗ,
Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 20-35
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm.
Tiếng Trung và tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thỏa thuận khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIXIN VENEER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
