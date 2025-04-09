Tuyển Tiktok Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thiết lập và tối ưu quảng cáo Meta (Facebook, IG) & TikTok Ads.

Lập kế hoạch media cho các campaign theo funnel: cold – warm – hot.

Theo dõi & điều chỉnh real-time các chỉ số: CTR, CPM, ROAS, CPA, CR.

Chạy các loại quảng cáo: prospecting, remarketing, catalog (DPA), Spark Ads…

Đề xuất & test liên tục các ý tưởng: target mới, visual mới, format mới (short video, meme, UGC…).

Phối hợp với team content để tối ưu từng content theo insight performance.

Theo dõi kết quả từng test → chọn “winning combo” để scale ngân sách.

Làm việc với pixel, tệp Custom / Lookalike / Interest audiences.

Quản lý ngân sách hàng ngày & phân bổ hợp lý giữa các kênh.

Phối hợp CRM để đẩy remarketing hiệu quả hơn.

Cập nhật performance hàng ngày – hàng tuần.

Đọc số liệu, phân tích vấn đề → đề xuất hướng cải thiện.