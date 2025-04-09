Tuyển Tiktok Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công Ty TNHH RECHIC
- Hồ Chí Minh: 176 Trường Sa, phường 1, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết lập và tối ưu quảng cáo Meta (Facebook, IG) & TikTok Ads.
Lập kế hoạch media cho các campaign theo funnel: cold – warm – hot.
Theo dõi & điều chỉnh real-time các chỉ số: CTR, CPM, ROAS, CPA, CR.
Chạy các loại quảng cáo: prospecting, remarketing, catalog (DPA), Spark Ads…
Đề xuất & test liên tục các ý tưởng: target mới, visual mới, format mới (short video, meme, UGC…).
Phối hợp với team content để tối ưu từng content theo insight performance.
Theo dõi kết quả từng test → chọn “winning combo” để scale ngân sách.
Làm việc với pixel, tệp Custom / Lookalike / Interest audiences.
Quản lý ngân sách hàng ngày & phân bổ hợp lý giữa các kênh.
Phối hợp CRM để đẩy remarketing hiệu quả hơn.
Cập nhật performance hàng ngày – hàng tuần.
Đọc số liệu, phân tích vấn đề → đề xuất hướng cải thiện.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thành tích về scale ROAS tốt, giảm CPA đáng kể.
Thành thạo Meta Business Suite, TikTok Ads Manager.
Biết dùng GA4, tracking UTM, Facebook Pixel, TikTok Pixel.
Có tư duy growth – thích “nghịch ads để ra số” thay vì chỉ làm theo task.
Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
