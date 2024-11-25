Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện cuộc gọi ra nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản vay quá hạn;
Khai thác thông tin, đưa ra phương án để khách hàng có thể thanh toán các khoản vay;
Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống;
Báo cáo kết quả làm việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT
Có kinh nghiệm CSKH, SALES/TELESALES TÀI CHÍNH, THU HỒI TÍN DỤNG > 3 Tháng
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại, tổng hợp/xử lý/truyền đạt thông tin;
Khả năng chịu áp lực tốt.
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Được off cố định vào ngày Chủ nhật - làm việc giờ hành chính từ 8h30 - 17h30
Lương cứng: 6.8-7.8 triệu (LCB+Bonus không giới hạn từ 15-30tr/tháng);
Xét tăng lương sau sau 6 tháng
Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.
12 ngày phép/năm.
Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức.
Đánh giá thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Khối E, Tòa nhà Cộng Hòa Garden, Số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

