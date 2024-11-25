Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Thực hiện cuộc gọi ra nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản vay quá hạn;
Khai thác thông tin, đưa ra phương án để khách hàng có thể thanh toán các khoản vay;
Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống;
Báo cáo kết quả làm việc.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ THPT
Có kinh nghiệm CSKH, SALES/TELESALES TÀI CHÍNH, THU HỒI TÍN DỤNG > 3 Tháng
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại, tổng hợp/xử lý/truyền đạt thông tin;
Khả năng chịu áp lực tốt.
Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.
Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Được off cố định vào ngày Chủ nhật - làm việc giờ hành chính từ 8h30 - 17h30
Lương cứng: 6.8-7.8 triệu (LCB+Bonus không giới hạn từ 15-30tr/tháng);
Xét tăng lương sau sau 6 tháng
Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.
12 ngày phép/năm.
Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức.
Đánh giá thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED
