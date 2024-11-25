Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hòa, phường 12, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện cuộc gọi ra nhằm thuyết phục khách hàng thanh toán các khoản vay quá hạn;

Khai thác thông tin, đưa ra phương án để khách hàng có thể thanh toán các khoản vay;

Cập nhật tình trạng khách hàng lên hệ thống;

Báo cáo kết quả làm việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT

Có kinh nghiệm CSKH, SALES/TELESALES TÀI CHÍNH, THU HỒI TÍN DỤNG > 3 Tháng

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Kỹ năng giao tiếp, nói chuyện qua điện thoại, tổng hợp/xử lý/truyền đạt thông tin;

Khả năng chịu áp lực tốt.

Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Được off cố định vào ngày Chủ nhật - làm việc giờ hành chính từ 8h30 - 17h30

Lương cứng: 6.8-7.8 triệu (LCB+Bonus không giới hạn từ 15-30tr/tháng);

Xét tăng lương sau sau 6 tháng

Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay vào ngày đầu nhận việc;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

12 ngày phép/năm.

Được đào tạo 3 ngày tính lương trước khi làm việc chính thức.

Đánh giá thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ TBP từ 3-6 tháng/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GALAXY DEBT TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.