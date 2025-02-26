Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Neovital Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Neovital Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH Neovital Việt Nam

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Neovital Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Thu nhập không giới hạn (gồm lương cứng theo mức doanh số thực đạt + thưởng doanh số, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ., Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các nhà thuốc, phòng khám, Siêu thị mẹ và bé trên địa bàn phụ trách.
Thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng chi tiết nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách.
Xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng.
Truyền thông về thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực.
Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mãi, chính sách, thông tin từ công ty tới các khách hàng.
Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng hình thành hệ thống phân phối sỉ và lẻ để nâng cao doanh số.
Các khu vực tuyển dụng: Hà Tĩnh, Huế, Sơn La – Điện Biên – Hòa Bình, Ninh Bình.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng ứng biến linh hoạt, thuyết phục khách hàng
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt tốt
Kỹ năng sắp xếp thời gian, công việc một cách khoa học
Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Neovital Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Neovital Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Neovital Việt Nam

Công ty TNHH Neovital Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: LK2-1, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

