Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Neovital Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Neovital Việt Nam
- Hà Tĩnh: Thu nhập không giới hạn (gồm lương cứng theo mức doanh số thực đạt + thưởng doanh số, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến Được tham gia BHXH theo luật bảo hiểm Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi, ốm đau, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của Công ty Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ., Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Giới thiệu các sản phẩm của công ty tới các nhà thuốc, phòng khám, Siêu thị mẹ và bé trên địa bàn phụ trách.
Thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.
Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng chi tiết nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách.
Xây dựng hình ảnh công ty đến với các khách hàng.
Truyền thông về thông tin sản phẩm đến khách hàng một cách trung thực.
Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mãi, chính sách, thông tin từ công ty tới các khách hàng.
Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng hình thành hệ thống phân phối sỉ và lẻ để nâng cao doanh số.
Các khu vực tuyển dụng: Hà Tĩnh, Huế, Sơn La – Điện Biên – Hòa Bình, Ninh Bình.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt tốt
Kỹ năng sắp xếp thời gian, công việc một cách khoa học
Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công ty TNHH Neovital Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Neovital Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
