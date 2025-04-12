Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Trình dược viên

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: TP Hà Tĩnh ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và trình dược các sản phẩm thuốc kê đơn đến các bác sĩ, dược sĩ tại bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế...
Lập kế hoạch làm việc và thực hiện tuyến trình hàng ngày theo đúng quy định của công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực phụ trách.
Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ nhà thuốc/bệnh viện trong quá trình đặt và nhận hàng.
Nắm bắt thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng sử dụng thuốc và báo cáo kịp thời cho quản lý trực tiếp.
Thực hiện đầy đủ các báo cáo công việc theo yêu cầu (báo cáo tuyến trình, doanh số, tình hình thị trường…)

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 356A đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

