Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và trình dược các sản phẩm thuốc kê đơn đến các bác sĩ, dược sĩ tại bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế...

Lập kế hoạch làm việc và thực hiện tuyến trình hàng ngày theo đúng quy định của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng trong khu vực phụ trách.

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ nhà thuốc/bệnh viện trong quá trình đặt và nhận hàng.

Nắm bắt thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng sử dụng thuốc và báo cáo kịp thời cho quản lý trực tiếp.

Thực hiện đầy đủ các báo cáo công việc theo yêu cầu (báo cáo tuyến trình, doanh số, tình hình thị trường…)