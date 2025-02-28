Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh:

- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách.
Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng.
Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới.
Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách
Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác
Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên Nam (Tuổi

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12- 20 Triệu (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)
Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....
Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.
Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.
Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 6/1B2-6/1B3 Tân Hóa, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

