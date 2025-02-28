Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam
- Tây Ninh:
- Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách.
Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng.
Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới.
Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách
Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác
Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....
Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.
Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.
Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
