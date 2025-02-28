Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm So Ha Co Tại Miền Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Thực hiện bán và giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và lấy đơn hàng theo kênh OTC (nhà thuốc) trên địa bàn phụ trách.

Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng chính xác, kịp thời đến khách hàng.

Biết sắp xếp thời gian và kế hoạch chăm sóc khách hàng hiện tại, phát triến thêm khách hàng mới.

Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng nhanh chóng kịp thời trên địa bàn phụ trách

Tham gia thực hiện quản lý thương hiệu thống nhất trong phạm vi phụ trác

Các trách nhiệm công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.