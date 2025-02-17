Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex
- Cần Thơ:
- Số 305, Ấp Mỹ Nhơn, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Huyện Phong Điền
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Đại diện Công ty chăm sóc khách hàng đã có sẳn là (nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám phòng mạch, NT bệnh viện..) trên địa bàn được phân công
Khai thác khách hàng mới , mở rộng hệ thống khách hàng trên địa bàn được phân công
Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Tích cục chia sẽ, trình bày trực tiếp những khó khăn gặp phải trong quá trình tác nghiệp với Quản lý Bán hàng để được hổ trợ kịp thời.
Lập kế hoạch ngày, tuần, tháng và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đã lập.
Báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc bán hàng, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi và tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc, ngoại hình ưa nhìn.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng, chịu được áp lực cao trong công việc.
Có xe gắn máy và có bằng lái hai bánh trở lên
Từng làm ngành dược tại iịa bàn là một lợi thế ưu tiên, địa bàn và thời gian thử việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng chuyên ngành dược hoặc có kinh nghiệm lĩnh vực bán hàng tiêu dùng nhanh.
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên chính thức được hưởng đẩy đủ các chính sách của người lao động như: BHYT, BHXH
Thưởng Lương tháng 13, sinh nhật, ngày lễ trọng đại
Đồng phục công ty, bảo hộ lao động.
Lương bao gồm: Lương cứng cố định theo bậc doanh số + phục cấp tiền ăn, xăng, điện thoại.. + Lương sản phẩm hàng tháng
Thưởng quý, thưởng năm, thưởng đột xuất khi hoành thành chỉ tiêu..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
