Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 305, Ấp Mỹ Nhơn, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Huyện Phong Điền

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Công ty chăm sóc khách hàng đã có sẳn là (nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám phòng mạch, NT bệnh viện..) trên địa bàn được phân công

Khai thác khách hàng mới , mở rộng hệ thống khách hàng trên địa bàn được phân công

Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tích cục chia sẽ, trình bày trực tiếp những khó khăn gặp phải trong quá trình tác nghiệp với Quản lý Bán hàng để được hổ trợ kịp thời.

Lập kế hoạch ngày, tuần, tháng và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đã lập.

Báo cáo công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ Tuổi từ 22 - 45

Yêu thích công việc bán hàng, chăm chỉ, trung thực, ham học hỏi và tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm trong công việc, ngoại hình ưa nhìn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và đàm phán với khách hàng, chịu được áp lực cao trong công việc.

Có xe gắn máy và có bằng lái hai bánh trở lên

Từng làm ngành dược tại iịa bàn là một lợi thế ưu tiên, địa bàn và thời gian thử việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng chuyên ngành dược hoặc có kinh nghiệm lĩnh vực bán hàng tiêu dùng nhanh.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex Thì Được Hưởng Những Gì

Trong thời gian thử việc ứng viên được hưởng lương theo chế độ thử việc và được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Nhân viên chính thức được hưởng đẩy đủ các chính sách của người lao động như: BHYT, BHXH

Thưởng Lương tháng 13, sinh nhật, ngày lễ trọng đại

Đồng phục công ty, bảo hộ lao động.

Lương bao gồm: Lương cứng cố định theo bậc doanh số + phục cấp tiền ăn, xăng, điện thoại.. + Lương sản phẩm hàng tháng

Thưởng quý, thưởng năm, thưởng đột xuất khi hoành thành chỉ tiêu..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Goldmex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.