Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Novo Nordisk Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Với vai trò này, bạn sẽ quảng cáo các sản phẩm của Novo Nordisk tới các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại các lãnh thổ được chỉ định

• Quảng bá sản phẩm Novo Nordisk tới các chuyên gia chăm sóc sức khỏe

• Xây dựng mối quan hệ hiệu quả với khách hàng.

• Cung cấp cho khách hàng thông tin về sản phẩm của công ty.

• Làm việc theo quy trình Đạo đức kinh doanh, quy định của địa phương và chính sách/hướng dẫn của công ty.

In this role, you will promote Novo Nordisk products to health care professionals in assigned territories. The main scope of accountabilities includes but is not limited to:

• Promotes Novo Nordisk products to healthcare professional in assigned healthcare organization in the compliant way. Make and execute territory plan according to Brand strategy.