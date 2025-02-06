Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 Đường Đông Tây 1, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Tổ chức, quản lý các lớp học về thể chất hay thể thao tự chọn từ 5-10 học viên/nhóm

- Biết làm kế hoạch theo tháng, học kỳ cho các môn về giáo dục thể chất hay huấn luyện thể thao

- Dạy các lớp cho các bé từ 4 tuổi trở lên (theo chương trình đã biên soạn).

- Tổ chức điều hành các giải đấu thể thao giao lưu giữa các học viên với nhau.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu & Kinh Nghiệm:

• Đã có kinh nghiệm giảng dạy, bằng tốt nghiệp chuyên ngành.

• Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

• Đam mê thể thao.

• Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Kỹ Năng Ưu Tiên & Yêu Cầu Bổ Sung:

• Kinh nghiệm tổ chức và điều hành các giải đấu hoặc trại huấn luyện.

• Khả năng nói nhiều ngôn ngữ (là một lợi thế).

Quyền Lợi & Chế Độ Đãi Ngộ:

• Mức lương cơ bản: 7tr+ thưởng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Thưởng: Lễ, Tết, theo quy định Công Ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIETPADEL

