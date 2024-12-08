Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Trợ giảng tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Mức lương
11 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 72, ngõ 59 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

- Support các dự án dạy tiếng Anh online
- Care các lớp tiếng Anh trẻ em (làm việc qua Facebook)
- Sáng tạo, có ý tưởng phát triển dự án cùng team
- Các yêu cầu khác theo phân công của trưởng bộ phận
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng Anh tốt, tốt nghiệp chuyên ngành Anh tại các trường đại học.
- Kinh nghiệm từ 1năm trở lên, Tiếng Anh tốt, học chuyên Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh
- Năng động, sáng tạo
- Có kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh trẻ em là lợi thế
- Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 11-25tr triệu vnđ/tháng (tùy kinh nghiệm, kinh nghiệm càng nhiều lương càng cao)+ thưởng hiệu suất công việc.
- Thu nhập: từ 11-25tr triệu vnđ/tháng
- Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)
- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm.
- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định.
- Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, vv...theo quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 149 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

