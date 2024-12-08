Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

Mức lương 11 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 72, ngõ 59 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

- Support các dự án dạy tiếng Anh online

- Care các lớp tiếng Anh trẻ em (làm việc qua Facebook)

- Sáng tạo, có ý tưởng phát triển dự án cùng team

- Các yêu cầu khác theo phân công của trưởng bộ phận

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng Anh tốt, tốt nghiệp chuyên ngành Anh tại các trường đại học.

- Kinh nghiệm từ 1năm trở lên, Tiếng Anh tốt, học chuyên Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh

- Năng động, sáng tạo

- Có kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh trẻ em là lợi thế

- Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 11-25tr triệu vnđ/tháng (tùy kinh nghiệm, kinh nghiệm càng nhiều lương càng cao)+ thưởng hiệu suất công việc.

- Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)

- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm.

- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định.

- Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, vv...theo quy định của công ty.

- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

