Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Quản lý và giám sát chất lượng lớp học.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trợ giảng và giám sát khả năng tiến bộ của học sinh.

Hỗ trợ phỏng vấn và đào tạo nhân sự mới.

Đảm nhận một số các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên hoặc đang chờ bằng.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý hoặc 2 năm kinh nghiệm trợ giảng.

Tiếng Anh tốt: Ngữ pháp chắc, phát âm chuẩn.

Tư duy logic, tác phong chuyên nghiệp, chủ động trong công việc.

Có thói quen học tập & phát triển bản thân mỗi ngày.

Giao tiếp & xử lý tình huống lớp học khéo léo.

Cam kết làm việc tối thiểu 1 năm.

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị/Ngôn ngữ Anh/Sư phạm Anh.

Đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành Giáo dục.

Có kinh nghiệm đào tạo và tuyển dụng trợ giảng.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 11,000,000 - 15,ooo,ooo VND/tháng.

Thưởng chất lượng công việc theo quý & thưởng học tập hàng tháng.

Cơ hội thăng tiến: được cân nhắc lên vị trí Quản lý trung tâm.

Thăng tiến & tăng lương theo hiệu suất, không theo thâm niên.

Được đào tạo nâng cao về kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

Được hỗ trợ học phí các khóa học về chuyên môn.

Quỹ khuyến học trọn đời dành cho con của nhân sự.

Ưu đãi học phí đặc biệt khi bản thân hoặc người thân học tại StarLink.

BHXH, quà tặng & thưởng lễ Tết hấp dẫn, 12 ngày phép 1 năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật.

Tea break, liên hoan các dịp lễ, du lịch (thông thường 2 lần/năm).

Chính sách hiếu, hỷ: Đồng hành cùng nhân sự trong những sự kiện quan trọng của gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin