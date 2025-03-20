Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: THPT Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên nước ngoài quản lý học sinh trong tiết học;
Setup, điểm danh lớp học.
Hỗ trợ, theo dõi việc học tập của học sinh.
Dạy bổ trợ, gia sư.
Tham gia soạn/check tài liệu, luyện chuyên môn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý hoặc giáo viên
Tham gia các hoạt động của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.
