Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, CT3, Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp giảng dạy, trợ giảng các lớp của trung tâm, hỗ trợ giáo viên nước ngoài
Trao đổi, báo cáo tình hình học tập của học sinh với giảng viên chính
Chuẩn bị dụng cụ học, set up lớp học
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức Tiếng Anh tốt
Có kỹ năng sư phạm
Yêu trẻ, có khả năng hoạt náo các hoạt động của lớp học
Có khả năng bao quát và làm việc chi tiết
Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu trẻ, yêu giáo dục
Có kỹ năng sư phạm
Yêu trẻ, có khả năng hoạt náo các hoạt động của lớp học
Có khả năng bao quát và làm việc chi tiết
Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu trẻ, yêu giáo dục
Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree Thì Được Hưởng Những Gì
Lương chính thức: 40.000đ - 60.000đ/ giờ. Mức lương được xét tăng dựa trên hiệu quả công việc và năng lực cá nhân.
Lương chính thức: 40.000đ - 60.000đ/ giờ.
Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, thân thiện. Cơ hội tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh thường xuyên khi hỗ trợ giáo viên nước ngoài, giúp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả.
Môi trường làm việc
N
,
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm: Tham gia các buổi training về phương pháp giảng dạy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống... giúp bạn tự tin và chuyên nghiệp hơn trong công việc.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm:
Lịch làm việc theo lịch học từng lớp.
Lương chính thức: 40.000đ - 60.000đ/ giờ.
Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, thân thiện. Cơ hội tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh thường xuyên khi hỗ trợ giáo viên nước ngoài, giúp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả.
Môi trường làm việc
N
,
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm: Tham gia các buổi training về phương pháp giảng dạy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống... giúp bạn tự tin và chuyên nghiệp hơn trong công việc.
Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm:
Lịch làm việc theo lịch học từng lớp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI