Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, CT3, Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp giảng dạy, trợ giảng các lớp của trung tâm, hỗ trợ giáo viên nước ngoài

Trao đổi, báo cáo tình hình học tập của học sinh với giảng viên chính

Chuẩn bị dụng cụ học, set up lớp học

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức Tiếng Anh tốt

Có kỹ năng sư phạm

Yêu trẻ, có khả năng hoạt náo các hoạt động của lớp học

Có khả năng bao quát và làm việc chi tiết

Nhiệt tình, trách nhiệm, yêu trẻ, yêu giáo dục

Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: 40.000đ - 60.000đ/ giờ. Mức lương được xét tăng dựa trên hiệu quả công việc và năng lực cá nhân.

Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, thân thiện. Cơ hội tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh thường xuyên khi hỗ trợ giáo viên nước ngoài, giúp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả.

Môi trường làm việc

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm: Tham gia các buổi training về phương pháp giảng dạy, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống... giúp bạn tự tin và chuyên nghiệp hơn trong công việc.

Lịch làm việc theo lịch học từng lớp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo The Learning Tree

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.