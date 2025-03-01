Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô L10.02 Khu Biệt Thự An Khang Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ giáo viên và đội ngũ học thuật trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển chương trình học.

Tham gia biên soạn, cập nhật tài liệu giảng dạy và các công cụ học tập.

Theo dõi và cập nhật thông tin học viên.

Hỗ trợ học viên trong các vấn đề liên quan đến học tập và đăng ký khóa học.

Duy trì liên lạc với học viên để đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

Theo dõi và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Kiểm tra và hỗ trợ học sinh hoàn thành bài tập về nhà.

Thực hiện và hỗ trợ tổ chức các bài kiểm tra đầu vào cho học viên mới.

Hỗ trợ trong các hoạt động tuyển sinh và ghi danh học viên mới.

Quản lý thời gian biểu lớp học, đảm bảo tính hợp lý trong việc sắp xếp giáo viên và phòng học.

Theo dõi và đảm bảo sự có mặt của học viên trong các buổi học, báo cáo tình hình tham gia lớp học.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với học viên và phụ huynh, đảm bảo họ hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Xử lý các phản hồi và khiếu nại từ học viên hoặc phụ huynh để cải thiện trải nghiệm học tập.

Điều phối các yêu cầu hậu cần cho lớp học, sự kiện và các hoạt động khác của trung tâm.

Trợ giảng có năng lực sẽ đào tạo lên giảng viên

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã tốt nghiệp ĐH/CĐ hoặc đang chờ bằng

Không yêu cầu kinh nghiệm (Công ty sẽ đào tạo)

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, hoạt ngôn, khả năng truyền đạt tốt.

Chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên (Speaking và Writing không dưới 6.5).

Nhiệt tình, vui vẻ, có trách nhiệm với công việc được giao.

Yêu thích việc giảng dạy và trau dồi tiếng Anh.

Ưu tiên các ứng viên có mong muốn làm việc lâu dài và nghiêm túc.

Thích xây dựng Thương hiệu cá nhân là 1 điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng + 1.200.000 phụ cấp ăn uống/đi lại + Thưởng (lên đến 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng).

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép có trả lương 13 ngày/năm.

Hỗ trợ 20% đối với các khóa học nâng cao năng lực.

Cơ hội học tập và tiếp cận tất cả các công việc khác của một cơ sở như Marketing, Sales, học thuật...

Cơ hội trực tiếp tham gia các dự án giáo dục quốc tế trong tương lai, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mỹ, Anh, Úc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB

