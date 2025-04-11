Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: - Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ GVNN trong quá trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động, trò chơi.

Hỗ trợ quản lý lớp học, đảm bảo học sinh tập trung và tuân thủ nội quy lớp học.

Hỗ trợ GV trong việc hướng dẫn bài tập cho HS.

Dịch nhận xét báo cáo tháng/báo cáo kiểm tra của GVNN trên Center Online.

Điểm danh lớp học khi bắt đầu lớp.

Quay video, hình ảnh của học sinh trong buổi học.

Chủ động quan tâm và xử lý kịp thời các vấn đề của học sinh trong buổi học và báo cáo với HLC của lớp

Nhận xét học sinh sau mỗi buổi học về thái độ, kiến thức của HS.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh tương đối thành thạo, tương đương B1, ưu tiên sinh viên năm 2, năm 3 ngành Sư phạm/Ngôn ngữ Anh.

Có kỹ năng quan sát, kỹ năng quản lý lớp học

Kiên nhẫn, nhiệt tình, yêu thích trẻ con.

Có kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy trẻ em (4-10 tuổi) là một lợi thế.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

