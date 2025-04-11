Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY
- Hà Tĩnh:
- Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ GVNN trong quá trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động, trò chơi.
Hỗ trợ quản lý lớp học, đảm bảo học sinh tập trung và tuân thủ nội quy lớp học.
Hỗ trợ GV trong việc hướng dẫn bài tập cho HS.
Dịch nhận xét báo cáo tháng/báo cáo kiểm tra của GVNN trên Center Online.
Điểm danh lớp học khi bắt đầu lớp.
Quay video, hình ảnh của học sinh trong buổi học.
Chủ động quan tâm và xử lý kịp thời các vấn đề của học sinh trong buổi học và báo cáo với HLC của lớp
Nhận xét học sinh sau mỗi buổi học về thái độ, kiến thức của HS.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng quan sát, kỹ năng quản lý lớp học
Kiên nhẫn, nhiệt tình, yêu thích trẻ con.
Có kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy trẻ em (4-10 tuổi) là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI