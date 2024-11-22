Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tìm kiếm, liên hệ khách hàng

Theo dõi số lượng hàng hóa còn lại

Xử lý thanh toán, khiếu nại, hoàn tiền cho khách nếu có sự cố

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Ưu tiên ứng viên có tiếng Trung (hoặc tiếng Anh).

Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với sếp người Trung Quốc, môi trường thuận lợi cho việc học thêm ngoại ngữ.

Lương tháng 13, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin