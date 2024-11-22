Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong việc tìm kiếm, liên hệ khách hàng
Theo dõi số lượng hàng hóa còn lại
Xử lý thanh toán, khiếu nại, hoàn tiền cho khách nếu có sự cố
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).
Ưu tiên ứng viên có tiếng Trung (hoặc tiếng Anh).
Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc với sếp người Trung Quốc, môi trường thuận lợi cho việc học thêm ngoại ngữ.
Lương tháng 13, nghỉ lễ, phép năm theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SOUTH LION
