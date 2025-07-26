Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Ngày đăng tuyển: 26/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác Tuyển dụng
Quản lý và phát triển các kênh tuyển dụng.
Phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo yêu cầu của công ty.
Đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đàm phán ứng viên.
Hoàn thiện thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận ứng viên
Quản lý dữ liệu ứng viên, lập báo cáo công tác tuyển dụng định kỳ.
Hướng dẫn về các chính sách, chế độ, các quy định chung của Tổng công ty cho nhân sự mới vào làm việc .
Theo dõi, hướng dẫn hội nhập nhân sự và các thủ tục trong quá trình thử việc, kết thúc thử việc.
Cập nhật thông tin dữ liệu cán bộ, lập thủ tục ký kết HĐLĐ, chuyển giao hồ sơ nhân viên ...
Công tác Quan hệ lao động
Đầu mối tiếp nhận các Tờ trình/Đề xuất của các Đơn vị/Bộ phận liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, điều chuyển, điều động, biệt phái, thay đổi chức danh... Tiếp nhận đề xuất hướng xử lý với cấp có thẩm quyền các Tờ trình/Đề xuất của các Đơn vị/Bộ phận liên quan đến các vấn đề như bổ nhiệm, tái bổ nhiệm, điều chuyển, điều động, biệt phái, thay đổi chức danh....
Thực hiện thủ tục Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ.
Trực tiếp quản lý cũng như hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát các Đơn vị trong việc quản lý hợp đồng lao động của CBNV, Hợp đồng Cộng tác viên.
Quản lý và giải quyết quan hệ lao động giữa Công ty và Người lao động đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật.
Đầu mối phối hợp với Bộ phận Pháp chế và các Đơn vị/Bộ phận liên quan trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp lao động.
Xây dựng các văn bản định chế thuộc lĩnh vực Quan hệ lao động
Thực hiện các công việc khác
Thực hiện các báo cáo theo định kỳ tháng, quý, năm
Các công việc khác được lãnh đạo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại Học trở lên hệ chính quy, chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
Kinh nghiệm: 02 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Yêu cầu khác:
Am hiểu về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm ... và các Luật khác có liên quan.
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
Có khả năng làm việc với cường độ cao, áp lực lớn
Trung thực và có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng làm việc nhóm
Có kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Phụ cấp ăn trưa 45,000 đ/ngày.
Thưởng hàng năm theo hiệu quả kinh doanh.
Được mua bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe, nghỉ mát, và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.
Được cử tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

