Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: Số 397 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc toàn thời gian (chuyên trách);

- Hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều hành, quản trị bệnh viện và các dự án;

- Truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc tới các đầu mối thực hiện;

- Theo dõi, phân tích, đánh giá, giám sát và tổng hợp báo cáo lại kết quả thực hiện cho Giám đốc điều hành;

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị để nắm vững, triển khai tốt công việc theo chỉ đạo của Giám đốc điều hành và báo cáo lại kết quả nội dung công việc;

- Nắm bắt tình hình thị trường, nội bộ bệnh viện để tham mưu cho Giám đốc điều hành trong việc quản lý và phát triển.

- Thay mặt Giám đốc điều hành giải quyết công việc khi được ủy quyền;

- Báo cáo công việc thực hiện thường xuyên và trực tiếp cho Giám đốc Điều hành.

- Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban Giám đốc;

- Soạn thảo các văn bản, công văn và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc điều hành;

- Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp trong và ngoài bệnh viện;

- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của bệnh viện;

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của bệnh viện và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận;

- Hỗ trợ Giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của bệnh viện.

- Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng: 01 người. - Giới tính: Nam/Nữ. Người miền Nam. - Tuổi: < 40 tuổi. - Trình độ: tốt nghiệp từ Đại học trở lên. - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Quản trị nguồn nhân lực hoặc ngành khác có liên quan. - Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương. - Am hiểu về y tế. Kỹ năng: - Anh Văn lưu loát. - Tin học thành thạo Word, Excel, Powerpoint, Microsoft, ... - Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý dự án, quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt. - Tự tin giao tiếp, gắn kết đội nhóm tốt. - Tỉ mỉ, tận tâm, bao quát vấn đề. - Đạo đức tốt, hiểu rõ các phép lịch sự trong giao tiếp, khánh tiết doanh nghiệp. - Chịu được áp lực cao trong công việc, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của vị trí. - Chấp nhận tăng ca khi có yêu cầu - Mong muốn gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển cho tập thể bệnh viện S.I.S.

Người miền Nam.

< 40 tuổi.

tốt nghiệp từ Đại học trở lên.

Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Quản trị nguồn nhân lực hoặc ngành khác có liên quan.

- Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương.

- Am hiểu về y tế

Kỹ năng:

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế;

- Lãnh đạo tạo điều kiện phát triển, được gửi đi học chuyên khoa có liên quan tại các bệnh viện lớn trong nước và đào tạo tại nước ngoài;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao cùng với các trang thiết bị hiện đại;

- Bảo hiểm theo Luật lao động, bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, ưu đãi khám chữa bệnh cho người thân;

- Được khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện S.I.S; tham gia BHYT tại bệnh viện S.I.S.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết;

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh;

- Xem xét tăng lương định kỳ;

- Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm (trong và ngoài nước), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho cán bộ, nhân viên bệnh viện;

- Hỗ trợ ăn trưa tại bệnh viện, gửi xe miễn phí;

- Hưởng chế độ sinh nhật nhân viên, hưởng chế độ hiếu hỷ, ...

- Các chương trình quà tặng nhân ngày phụ nữ 8/3, 20/10;

- Chương trình chăm lo cho con của cán bộ nhân viên bệnh viện như tổ chức chương trình vui chơi/quà tặng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu;

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của Bệnh viện;

- Và các chế độ khác theo luật định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin