Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 20 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

Trợ lý giám đốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 39 Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày, lên lịch họp, sắp xếp công việc Biên phiên dịch tài liệu, thông tin từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại Hỗ trợ giám đốc trong các cuộc họp, giao dịch với đối tác nước ngoài
Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày, lên lịch họp, sắp xếp công việc
Biên phiên dịch tài liệu, thông tin từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại
Hỗ trợ giám đốc trong các cuộc họp, giao dịch với đối tác nước ngoài

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, đánh máy) Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt Có khả năng làm việc nhóm Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, ưu tiên đã làm trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục cho người nước ngoài
Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, đánh máy)
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc nhóm
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, ưu tiên đã làm trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục cho người nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10tr – 20tr Được trang bị kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Được ký hợp đồng làm việc chính thức và có các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty (xét tăng lương, thưởng định kỳ, du lịch trong/ngoài nước hàng năm); Được làm việc trong hệ thống chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Lương từ 10tr – 20tr
Được trang bị kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
Được ký hợp đồng làm việc chính thức và có các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty (xét tăng lương, thưởng định kỳ, du lịch trong/ngoài nước hàng năm);
Được làm việc trong hệ thống chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-11-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job213664
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 22 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 23/09/2025
Thanh Hóa Bắc Ninh Còn 9 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH GIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Tuyển Giáo viên TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu
TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH WELLNESS LIFESTYLE
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp không gian Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 900 USD CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM
500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÚ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÚ
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm