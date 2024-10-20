Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 39 Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày, lên lịch họp, sắp xếp công việc Biên phiên dịch tài liệu, thông tin từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại Hỗ trợ giám đốc trong các cuộc họp, giao dịch với đối tác nước ngoài

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, đánh máy) Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt Có khả năng làm việc nhóm Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, ưu tiên đã làm trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục cho người nước ngoài

Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10tr – 20tr Được trang bị kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Được ký hợp đồng làm việc chính thức và có các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty (xét tăng lương, thưởng định kỳ, du lịch trong/ngoài nước hàng năm); Được làm việc trong hệ thống chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

