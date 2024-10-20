Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: 39 Lý Nhân Tông, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hàng ngày, lên lịch họp, sắp xếp công việc
Biên phiên dịch tài liệu, thông tin từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại
Hỗ trợ giám đốc trong các cuộc họp, giao dịch với đối tác nước ngoài
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, đánh máy) Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt Có khả năng làm việc nhóm Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, ưu tiên đã làm trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục cho người nước ngoài
Biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, đánh máy)
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc nhóm
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính, ưu tiên đã làm trong lĩnh vực hỗ trợ thủ tục cho người nước ngoài
Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10tr – 20tr Được trang bị kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Được ký hợp đồng làm việc chính thức và có các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty (xét tăng lương, thưởng định kỳ, du lịch trong/ngoài nước hàng năm); Được làm việc trong hệ thống chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Lương từ 10tr – 20tr
Được trang bị kiến thức về lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
Được ký hợp đồng làm việc chính thức và có các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Hưởng các chế độ phúc lợi theo chính sách Công ty (xét tăng lương, thưởng định kỳ, du lịch trong/ngoài nước hàng năm);
Được làm việc trong hệ thống chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
