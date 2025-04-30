Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÚ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 23 Triệu

Mức lương 18 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 23 Triệu

Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của công ty

Giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định của các bộ phận

Triển khai các chỉ đạo của BLĐ bằng các văn bản, thông báo, quyết định tới các bộ phận phòng ban, tiếp nhận thông tin phản hồi với cấp trên.

Tiếp nhận, xem tài liệu từ các phòng ban, bộ phận rồi trình lên giám đốc phê duyệt

Tiếp nhận, đọc, đánh giá số liệu và báo cáo tình hình tài chính của phòng vận hành, thực hiện phân tích số liệu nếu có yêu cầu từ giám đốc.

Thực hiện công tác đối nội và đối ngoại thay cho BLĐ khi cần thiết

Xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh khi BLĐ vắng mặt

Với Mức Lương 18 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xây dựng kế hoạch

Xây dựng và phát triển tổ chức (cái thiện, đổi mới, gia tăng giá trị)

Xây dựng triển khai kế hoạch hành động

Động viên, khích lệ, truyền lửa

Kỹ năng trình bày văn bản, lập báo cáo,

Kỹ năng tổng hợp và phân tích số liệu tốt

Kiến thức về quản trị doanh nghiệp

Có kiến thức về lĩnh vực hoạt động của công ty là một lợi thế

Khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập, kĩ năng tổng hợp và quản lý thời gian;

Tư duy logic;

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả;

Cẩn thận, chi tiết, có khả năng tổ chức, quản lý công việc. Có tinh thần học hỏi, phát triển bản thân;

Khéo léo, tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, có khả năng ứng xử nhanh nhạy trong mọi tình huống

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 18.000.000vnd - 23.000.000vnd theo năng lực

Làm việc giờ hành chính: từ thứ 2 đến thứ 7 (7h30 - 16h30)

Đóng Bảo hiểm theo đúng quy định của Luật lao động Việt Nam. Nghỉ lễ, tết, thưởng theo quy định của Nhà nước

Tăng lương định kỳ hàng năm

Du lịch, nghỉ mát hàng năm

Được định hướng nghề nghiệp và có lộ trình thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH PHÚ

