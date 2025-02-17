Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 8 đường 15, KCN Vsip,P Phù Chẩn, Tp Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc quản lý các công việc quan trọng trong công ty.
Truyền đạt thông tin giữa Tổng Giám đốc (người Trung Quốc) với các bộ phận khác trong công ty.
Phiên dịch và hỗ trợ giao tiếp trong các cuộc họp, trao đổi giữa sếp với nhân viên, khách hàng, và các đối tác.
Tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ do khách hàng yêu cầu hoặc từ công ty chi nhánh taiwan hoặc trung quốc đặt ra.
Xử lý các chứng từ, giấy tờ quan trọng, điền và nộp các hồ sơ theo quy định. Kiểm tra và đề xuất phê duyệt các chứng từ tài chính, kế toán trước khi trình Tổng Giám đốc ký duyệt.
Hiểu biết về các nghiệp vụ tài chính kế toán để đưa các hoạt động tài chính
Kế toán trong công ty được thực hiện đúng quy trình. Quản lý và theo dõi các công việc liên quan đến phòng cháy chữa cháy (PCCC), làm việc với công an khu vực và các đơn vị chức năng khi cần thiết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Phó Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm từ 5 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp/ trợ lý
Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết), có khả năng biên, Phiên dịch chính xác.
Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, hoặc trợ lý giám đốc.
Có kiến thức và kinh nghiệm về quy trình tài chính - kế toán, kiểm soát chứng từ, quy trình duyệt tài liệu.
Có khả năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả, chi tiết, chính xác.
Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt và có tâm thế làm việc dưới áp lực cao.
Có hiểu biết về các quy định liên quan đến PCCC và làm việc với các cơ quan chức năng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh trong khu vực và có đánh giá tăng lương hàng năm
Thưởng Tết theo quy định công ty
Hưởng các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của luật lao động.Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng đầu tiên khi thử việc
Thử việc hưởng 100% lương
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8, đường 15, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn, Thành Phố Từ SƠn tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

