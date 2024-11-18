Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D6/31 Ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh., Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực tiếp làm việc với Giám đốc, hỗ trợ đảm bảo các công việc, hoạt động hằng ngày của Giám đốc diễn ra suôn sẻ, hiệu suất và đảm bảo chất lượng.
Tiếp nhận và triển khai những thông tin chỉ đạo từ Giám Đốc, giám sát các kế hoạch/công việc được triển khai đến các phòng ban.
Mở rộng tệp khách hàng của Công ty.
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám Đốc.
Địa chỉ làm việc: D6/31 Ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo bộ Microsoft Office và các công cụ phần mềm liên quan khác.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp
Độ tuổi: 22-35 (Ưu tiên 26-35 tuổi)
Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành Thép.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 12 triệu
Nghỉ phép 12 ngày/năm; được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: D6/31 Ấp 4, TT Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất