Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Trực tiếp làm việc với Giám đốc, hỗ trợ đảm bảo các công việc, hoạt động hằng ngày của Giám đốc diễn ra suôn sẻ, hiệu suất và đảm bảo chất lượng.

Tiếp nhận và triển khai những thông tin chỉ đạo từ Giám Đốc, giám sát các kế hoạch/công việc được triển khai đến các phòng ban.

Mở rộng tệp khách hàng của Công ty.

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám Đốc.

Địa chỉ làm việc: D6/31 Ấp 4, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Trên 1 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo bộ Microsoft Office và các công cụ phần mềm liên quan khác.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

Độ tuổi: 22-35 (Ưu tiên 26-35 tuổi)

Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong ngành Thép.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 – 12 triệu

Nghỉ phép 12 ngày/năm; được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, ký kết hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP NGUYỄN MINH Pro Company

