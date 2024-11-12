Tuyển Trợ Lý Phiên Dịch thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 212 Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ sếp sắp xếp quản lý công việc hàng ngày

Lên lịch công tác, sắp xếp các cuộc hẹn cho sếp với đối tác khách hàng

Tham gia trực tiếp vào các cuộc gặp với đối tác/khách hàng tiềm năng

Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc gặp giữa sếp với đối tác khách hàng.

Báo cáo công việc hàng ngày

Đi công tác cùng với sếp

Cần ứng viên tới làm việc tại trụ sở ở Saudi (Ả Rập) hoặc có thể đi công tác ở Saudi, Malaysia,...

Yêu Cầu Công Việc

Là nữ, tiếng Anh lưu loát, dịch chuẩn xác thông tin, có kinh nghiệm dịch

Tiếng Trung giao tiếp

Hoạt ngôn, hướng ngoại

Có khả năng tổ chức sắp xếp công việc hợp lý

Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Biết dung thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm (30-40.000.000)

Giờ giấc làm việc linh động, sếp thân thiện cởi mở

Có cơ hội đi đào tạo chuyên sâu ở công ty mẹ thuộc tập đoàn lớn ở Sơn Đông - Trung Quốc

Hỗ trợ cơm trưa

Hỗ trợ 1 phần chi phí nhà ở cho nhân viên ở xa

Các chế độ khác theo quy định của Bộ luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA

