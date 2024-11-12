Tuyển Trợ Lý Phiên Dịch thu nhập 30 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 212 Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Hỗ trợ sếp sắp xếp quản lý công việc hàng ngày
Lên lịch công tác, sắp xếp các cuộc hẹn cho sếp với đối tác khách hàng
Tham gia trực tiếp vào các cuộc gặp với đối tác/khách hàng tiềm năng
Hỗ trợ phiên dịch trong các cuộc gặp giữa sếp với đối tác khách hàng.
Báo cáo công việc hàng ngày
Đi công tác cùng với sếp
Cần ứng viên tới làm việc tại trụ sở ở Saudi (Ả Rập) hoặc có thể đi công tác ở Saudi, Malaysia,...
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là nữ, tiếng Anh lưu loát, dịch chuẩn xác thông tin, có kinh nghiệm dịch
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm (30-40.000.000)
Giờ giấc làm việc linh động, sếp thân thiện cởi mở
Có cơ hội đi đào tạo chuyên sâu ở công ty mẹ thuộc tập đoàn lớn ở Sơn Đông - Trung Quốc
Hỗ trợ cơm trưa
Hỗ trợ 1 phần chi phí nhà ở cho nhân viên ở xa
Các chế độ khác theo quy định của Bộ luật lao động Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LANKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
