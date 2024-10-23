Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost
- Hà Nội: Tòa nhà HCO
- 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Với Mức Lương Thỏa thuận
AT OFFICE:
Chuẩn bị giấy tờ văn phòng cho việc sản xuất truyền thông, sắp xếp và tổ chức các dữ liệu, công văn, hợp đồng..
Sắp xếp và phụ trách việc chuẩn bị tiền kỳ và hậu cần.
Sắp xếp và phân chia giấy tờ sản xuất cho tất cả các tổ, giám sát việc nhận và gửi thông tin giữa các tổ và nhà sản xuất (Media Producer)
ON SET:
Làm việc với tổ Đạo diễn ở giai đoạn tiền kỳ, casting diễn viên, giai đoạn ghi hình tai trường quay/Studio để đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa các tổ.
Kiểm soát chi phí bối cảnh, thiết kế, đạo cụ và quần chúng trên dự toán các hạng mục được duyệt.
Phân phát và thu thập các giấy tờ liên quan đến Callsheet, kịch bản, lịch quay..... cũng như các giấy tờ sản xuất khác.
Liên hệ và thương lượng hợp đồng diễn viên, nhân sự đoàn, các hợp đồng dịch vụ, khoán việc khác dựa trên danh sách và kinh phí đã được duyệt.
Phối hợp với Điều hành đoàn để quản lý về nhân sự tham gia sản xuất, giải quyết xử lý các vấn đề xảy ra trong đoàn và kịp thời thông tin báo cáo cho cấp quản lý trong các sự việc ngoài tầm kiểm soát.
Hỗ trợ hậu kỳ, đôn đốc tiến độ hậu kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên từng có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm trợ lý các dự án truyền thông, giải trí, truyền hình, gameshow là một lợi thế.
Yêu thích lĩnh vực giải trí, truyền hình.
Có khả năng lên kế hoạch, tổ chức, sắp xếp công việc.
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
Có khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng giải quyết vấn đề.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, hấp dẫn theo năng lực
Lương tháng thứ 13, thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty & hiệu quả làm việc cá nhân.
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thiết bị
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động & chương trình Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BẢO VIỆT
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động & Cơ hội đào tạo, làm việc với đối tác nước ngoài.
Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost
