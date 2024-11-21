Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 279 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Hỗ trợ GĐ trong việc quản lý dự án

• Biên dịch các văn bản GĐ yêu cầu

• Tham gia cùng GĐ các buổi họp, phỏng vấn, tiếp khách hàng Nhật với vai trò là thư kí và phiên dịch viên riêng của GĐ.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, ngoại hình ưa nhìn

- Tiếng Nhật N2 hoặc N3 giao tiếp tốt

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc với người Nhật

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên đã du học tại các trường ĐH tại Nhật Bản về

- Sử dụng thành thạo tiếng Nhật

- Thành thạo: Microsoft word, excel, power point, ...

- Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt

- Cẩn thận, chăm chỉ có tính kỷ luật cao, nhanh nhẹn, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-15 triệu

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin