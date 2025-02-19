Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM)
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Swanbay Đại Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
1. Nghiên cứu thông tin và dịch tài liệu văn bản.
2. Phiên dịch và đối đáp, phản hồi điện thoại, email, chuẩn bị tài liệu cuộc họp và sắp xếp cuộc họp.
3. Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thủ tục
4. Hỗ trợ sắp xếp lịch trình, đặt lịch hẹn, chuẩn bị phương tiện.
5. Hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc:
Dưới 35 tuổi
35 tuổi
Đại học ngành Ngôn Ngữ
Thành thạo tất cả các kỹ năng ngoại ngữ, tin học văn phòng
Chấp nhận đi công tác (tần suất tương đối không nhiều)
Ưu tiên:
Sống ở khu vực Nhơn Trạch, Long Thành hoặc có ý định chuyển đến gần chỗ làm
Hoạt bát, nhanh nhạy, trách nhiệm, cẩn thận và chịu học hỏi, sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định
Tham gia BHXH, chế độ phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Xét duyệt tăng lương, thưởng Lễ, tết, thưởng chuyên cần và hiệu quả
Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trau dồi ngoại ngữ
Hỗ trợ các ứng viên ở HCM phương tiện di chuyển bằng tuyến tàu thủy từ bến Bạch Đằng Q1 - Swanbay (mất tầm 35-45 phút di chuyển)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM)
