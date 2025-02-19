Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Swanbay Đại Phước, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Nghiên cứu thông tin và dịch tài liệu văn bản.

2. Phiên dịch và đối đáp, phản hồi điện thoại, email, chuẩn bị tài liệu cuộc họp và sắp xếp cuộc họp.

3. Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thủ tục

4. Hỗ trợ sắp xếp lịch trình, đặt lịch hẹn, chuẩn bị phương tiện.

5. Hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Dưới 35 tuổi

35 tuổi

Đại học ngành Ngôn Ngữ

Thành thạo tất cả các kỹ năng ngoại ngữ, tin học văn phòng

Chấp nhận đi công tác (tần suất tương đối không nhiều)

Ưu tiên:

Sống ở khu vực Nhơn Trạch, Long Thành hoặc có ý định chuyển đến gần chỗ làm

Hoạt bát, nhanh nhạy, trách nhiệm, cẩn thận và chịu học hỏi, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định

Tham gia BHXH, chế độ phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Xét duyệt tăng lương, thưởng Lễ, tết, thưởng chuyên cần và hiệu quả

Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trau dồi ngoại ngữ

Hỗ trợ các ứng viên ở HCM phương tiện di chuyển bằng tuyến tàu thủy từ bến Bạch Đằng Q1 - Swanbay (mất tầm 35-45 phút di chuyển)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIANHAI (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin