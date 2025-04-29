Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ĐIỆN Lorton làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN Lorton
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Lô VI
- 3C, Đường số 2, KCN Hố Nai, Xã hố nai 3 , Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Xem xét, phân tích, do lường số liệu sau đó ước tính thời gian, ngân sách cần thiết để có thể lập kế hoạch sản xuất cho đơn hàng
Theo dõi tiến độ sản xuất, giám sát công nhân
Đánh giá hiệu suất công việc
Các công việc khác của cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN Lorton Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN Lorton
