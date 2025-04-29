Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH ĐIỆN Lorton làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 13 Triệu

Xem xét, phân tích, do lường số liệu sau đó ước tính thời gian, ngân sách cần thiết để có thể lập kế hoạch sản xuất cho đơn hàng

Theo dõi tiến độ sản xuất, giám sát công nhân

Đánh giá hiệu suất công việc

Các công việc khác của cấp trên yêu cầu.