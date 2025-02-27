Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: F245 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Báo cáo các công việc được giao

Đi công tác theo lịch yêu cầu từ BGĐ

Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 28-35, tốt nghiệp CĐ-ĐH

Có bằng lái từ B2, kinh nghiệm lái xe 2 năm

Biết sử dụng máy tính, excel, phần mềm cơ bản

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trí nhớ tốt

Chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Hưởng quyền lợi BHYT, BHXH

Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.