Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: F245 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Báo cáo các công việc được giao
Đi công tác theo lịch yêu cầu từ BGĐ
Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 28-35, tốt nghiệp CĐ-ĐH
Có bằng lái từ B2, kinh nghiệm lái xe 2 năm
Biết sử dụng máy tính, excel, phần mềm cơ bản
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trí nhớ tốt
Chịu áp lực tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Hưởng quyền lợi BHYT, BHXH
Làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ MƯỜI CHÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
