Tuyển Trợ lý Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Pegatron Vietnam
- Hải Phòng: Lô đất CN3A, KCN DEEP C 2A, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 500 - 1,000 USD
1. Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, chuẩn bị chuyến công tác cho Tổng giám đốc.
2. Điều phối, hỗ trợ công tác tổ chức như soạn thư mời, sắp xếp nhân lực, tổng hợp báo cáo, tài liệu cho các buổi làm việc, cuộc họp hay sự kiện có Tổng giám đốc tham dự.
3. Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về kế hoạch, định hướng phát triển của công ty.
4. Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo sự phân công của Tổng giám đốc.
5. Thư ký cuộc họp và soạn thảo văn bản nội bộ.
6. Thực hiện báo cáo theo định kỳ.
7. Cập nhật, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, tình hình báo chí về xu hướng thị trường, ngành liên quan đến hoạt động của công ty cho Tổng giám đốc.
8. Thực hiện việc giám sát, báo cáo công việc của các phòng ban được phân công trách nhiệm với Tổng giám đốc.
9. Trực văn phòng, trả lời điện thoại và hoàn thành các công việc khác do Tổng giám đốc yêu cầu.
Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
