Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 10B Nguyễn Hiền, Phường Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương

- 468 Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa , Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của bưu cục, đảm bảo các dịch vụ bưu chính được cung cấp một cách hiệu quả và đúng thời gian.
- Giám sát và đào tạo nhân viên bưu cục, phát triển kỹ năng làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các vấn đề và khiếu nại liên quan đến dịch vụ bưu chính.
- Theo dõi và phân tích hiệu suất kinh doanh của bưu cục, đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty cũng như các quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ bưu chính.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bưu chính hoặc Logistics.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt, có khả năng xây dựng và phát triển nhân viên.
- Hiểu biết về quy trình vận hành của bưu cục, bao gồm quản lý hàng hóa, giao nhận và dịch vụ khách hàng.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tương tác hiệu quả với khách hàng và nhân viên.
- Có khả năng đọc hiểu số liệu

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (lương vận hành + lương kinh doanh), bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
- Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tham gia các hoạt động của vùng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

