Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 10B Nguyễn Hiền, Phường Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và điều hành hoạt động hàng ngày của bưu cục, đảm bảo các dịch vụ bưu chính được cung cấp một cách hiệu quả và đúng thời gian.

- Giám sát và đào tạo nhân viên bưu cục, phát triển kỹ năng làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, giải quyết các vấn đề và khiếu nại liên quan đến dịch vụ bưu chính.

- Theo dõi và phân tích hiệu suất kinh doanh của bưu cục, đưa ra các giải pháp cải tiến nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định và chính sách của công ty cũng như các quy định pháp luật liên quan đến dịch vụ bưu chính.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bưu chính hoặc Logistics.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ tốt, có khả năng xây dựng và phát triển nhân viên.

- Hiểu biết về quy trình vận hành của bưu cục, bao gồm quản lý hàng hóa, giao nhận và dịch vụ khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tương tác hiệu quả với khách hàng và nhân viên.

- Có khả năng đọc hiểu số liệu

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (lương vận hành + lương kinh doanh), bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

- Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và tham gia các hoạt động của vùng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.