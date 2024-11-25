Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

Mức lương
700 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô VA.05B

- 07A, đường Số 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 700 - 1 USD

Phiên dịch trực tiếp và dịch thuật Trung - Việt, Việt - Trung.
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc phối hợp công việc nội bộ hoặc với bên ngoài, kết nối các hoạt động của các phòng ban. Đảm bảo các hoạt động được duy trì và công việc được xử lý kịp thời.
Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Ban Giám đốc đến các cá nhân/phòng ban liên quan và theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung đã truyền đạt.
Liên hệ và làm việc trực tiếp với đối tác, khách hàng, các phòng ban trong công ty và theo dõi, hỗ trợ các hoạt động công việc.
Lập kế hoạch và báo cáo tình hình công việc theo chỉ đạo của cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Ban Giám đốc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Trung, Đông phương học hoặc các ngành về kinh tế.
Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí liên quan.
Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Trung (tương đương HSK5 trở lên).
Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh từ 700 - 1000$ (Có thể deal vượt khung tuỳ kinh nghiệm)
Đóng BHXH full lương, + KPI/tháng ngoài lương thoả thuận.
Xét tăng lương theo chính sách của công ty định kỳ 6 tháng/lần.
Các khoản thưởng theo hiệu quả công việc đột xuất
Được đào tạo trong quá trình làm việc, công ty tài trợ chi phí đào tạo, phụ cấp thêm theo năng lực.
Khám sức khỏe định kỳ.
Tham gia hoạt động team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô VA.05B-07A, đường Số 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-thu-nhap-700-1-000-usd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257082
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Hạn nộp: 17/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Daehan Motors
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Daehan Motors
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH DMC Gasket Vina làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH DMC Gasket Vina
Hạn nộp: 17/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HFH VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 12 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT SOFA HƯNG THỊNH
Hạn nộp: 31/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
Hạn nộp: 19/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Daehan Motors
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm