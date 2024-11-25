Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô VA.05B - 07A, đường Số 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 700 - 1 USD

Phiên dịch trực tiếp và dịch thuật Trung - Việt, Việt - Trung.

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc phối hợp công việc nội bộ hoặc với bên ngoài, kết nối các hoạt động của các phòng ban. Đảm bảo các hoạt động được duy trì và công việc được xử lý kịp thời.

Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Ban Giám đốc đến các cá nhân/phòng ban liên quan và theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung đã truyền đạt.

Liên hệ và làm việc trực tiếp với đối tác, khách hàng, các phòng ban trong công ty và theo dõi, hỗ trợ các hoạt động công việc.

Lập kế hoạch và báo cáo tình hình công việc theo chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ Ban Giám đốc khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Trung, Đông phương học hoặc các ngành về kinh tế.

Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí liên quan.

Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Trung (tương đương HSK5 trở lên).

Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh từ 700 - 1000$ (Có thể deal vượt khung tuỳ kinh nghiệm)

Đóng BHXH full lương, + KPI/tháng ngoài lương thoả thuận.

Xét tăng lương theo chính sách của công ty định kỳ 6 tháng/lần.

Các khoản thưởng theo hiệu quả công việc đột xuất

Được đào tạo trong quá trình làm việc, công ty tài trợ chi phí đào tạo, phụ cấp thêm theo năng lực.

Khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia hoạt động team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM)

