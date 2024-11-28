Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63/2 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Kiểm tra nhập xuất hàng hóa kho thành phẩm/ bán thành phẩm.

Báo cáo nhập xuất tồn kho, báo cáo sản xuất.

Thực hiện việc kiểm kê theo kế hoạch, làm báo cáo kiểm kê.

Sắp xếp nhân sự thống kê, báo cáo định mức hàng hóa, giải quyết các công việc phát sinh.

Tổng hợp số liệu Ngày/ Tuần/ Tháng.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Làm việc với Tổ trưởng phụ trách để đáp ứng nhu đầy đủ thông tin số liệu trước khi báo cáo.

Đối chiếu số lượng nếu vượt quá quy định cho phép.

Thu thập kiểm tra dữ liệu sản xuất từ các nhóm sản xuất.

Kiểm tra nguyên vật liệu, bao bì, nguyên liệu, vật tư.

Cập nhật nội dung báo cáo lên Google drive (hằng ngày).

Thực hiện việc báo cáo tiến độ KHSX vào cuối tuần/ cuối tháng cho Giám đốc nhà máy.

Lập biên bản, soạn thảo văn bản, công văn khi có yêu cầu.Gửi tất cả các thông tin lên Group SX.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao đẳng

Kinh nghiệm làm việc 02 - 3 năm vị trí nhân viên thống kê số liệu.

Có kinh nghiệm làm việc tại công ty nhựa là một lợi thế.

Siêng năng, có tính cầu tiến,

Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

CÔNG TY TNHH NHỰA CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI CHẤN THUẬN THÀNH

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực;

Chế độ cơm trưa tại công ty;

Được hưởng đầy đủ BHXH,BHYT,BHTN;

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

