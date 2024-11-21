Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Trợ lý/Thư ký sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý/Thư ký sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 70 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

• Nhập thông tin đơn hàng và đề xuất trọng lượng nguyên liệu cho sản xuất;
• Theo dõi và soạn nguyên vật liệu theo đơn hàng;
• Theo dõi tiến độ sản xuất (tiến độ sáp, tiến độ thiết kế 3D, tiến độ chế tác,...);
• In tem và kiểm tra barcode;
• Lưu trữ chứng từ sản xuất cần thiết;
• Nhận đề xuất từ các chi nhánh, kiểm tra danh sách, xuất sản phẩm theo yêu cầu.
• Lập phiếu xuất nhập kho trên phần mềm;
• Lập báo cáo sản xuất theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành quản lý công nghiệp, quản lý sản xuất, kinh tế...
• Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm (hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành, trợ lý hoạt động sản xuất là lợi thế)
• Cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý tình huống tốt;
• Có kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt;
• Có tinh thần và trách nhiệm với công việc, chăm chỉ, chủ động và ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 7 - 9 triệu
- Làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết và tận tâm hướng dẫn;
- Được công ty cử đi học chuyên môn về trang sức đá quý, + học nâng cao về quản lý sản xuất.
- Đầy đủ các phúc lợi theo quy định nhà nước: nghỉ phép, chế độ BHXH
- Thưởng KPI mỗi 6 tháng và lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh của công ty
- Review lương định kỳ, có cơ hội phát triển sự nghiệp.
- Công ty cung cấp laptop và các thiết bị hỗ trợ công việc.
-Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Tháng nghỉ 2 thứ 7, Chủ nhật nghỉ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

CÔNG TY CỔ PHẦN TIERRA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 70 Trương Quyền, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

