Tuyển Trợ lý/Thư ký sản xuất Công Ty TNHH Daehan Motors làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D2, D3,D4,D5 Đường số 8, KCN Cơ khí Ô tô TP. HCM, xã Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý/Thư ký sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và yêu cầu cấp vật tư, thiết bị cho sản xuất theo kế hoạch.

- Theo dõi kế hoạch sản xuất và đặt nguyên vật liệu cho xưởng theo NORM ( Phụ tùng, vật tư ).

- Cập nhật Sơ đồ tổ chức bộ phận sản xuất.

- Cập nhật báo cáo sản xuất hàng ngày/ hàng tuần.

- Hỗ trợ công tác nhân sự cho nhân viên sản xuất

- Yêu cầu và kiểm soát văn phòng phẩm của bộ phận sản xuất.

- Ban hành/ Theo dõi/ Lưu trữ báo cáo sản xuất.

- Các công việc khác theo sự yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ ( độ tuổi từ 22 đến 30 )

- Học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nghành: Quản trị Kinh doanh, kế toán hoặc tương đương.

- Ngoại ngữ: Giao tiếp tiếng anh cơ bản.

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint)

- Ưu tiên có kinh nghiệm từng làm trong ngành sản xuất. Chưa có kinh nghiệm được hướng dẫn

- Kỹ năng phân tích/giải quyết vấn đề tốt.

- Ưu tiên các bạn khu vực Củ Chi hoặc lân cận.

Tại Công Ty TNHH Daehan Motors Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Daehan Motors

