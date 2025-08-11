Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CEC Times City, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Huyện Hoài Đức

Quản lý các lớp học bao gồm theo dõi tình hình học tập của học sinh trong lớp, theo dõi/hỗ trợ giáo viên nước ngoài hiểu và thực hiện đúng chương trình học của trung tâm.

Quản lý và hỗ trợ trợ giảng làm việc với lớp.

Liên lạc với phụ huynh học sinh để trao đổi tình hình học tập của học sinh trong lớp và đưa ra các giải pháp hỗ trợ học sinh trong học tập.

Chịu trách nhiệm việc duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu báo cáo học tập học sinh theo mẫu.

Quay các bài kiểm tra định kỳ của học sinh, theo dõi tiến trình học của lớp theo syllabus và cập nhật tình hình học tập theo tháng.

Test học sinh, phối hợp với các bộ phận khác để chăm sóc khách hàng, xử lý các câu hỏi liên quan đến chương trình học/lớp học.

Chuẩn bị tài liệu học và sách cho học sinh và giáo viên.

Báo cáo tổng hợp tuần/tháng cho trưởng bộ phận.

Tham gia họp định kỳ hệ thống và các sự kiện quan trọng theo sự phân công của hệ thống.

Các yêu cầu khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu trẻ, kỷ luật tốt và có tinh thần cầu tiến.

Học chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 (Chấp nhận sinh viên năm cuối đang chờ bằng).

Ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực giáo dục hoặc có kinh nghiệm vị trí tương đương.

Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp hiệu quả.

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt và khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Mức lương từ 10,000,000 - 15,000,000/tháng

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao năng lực.

Làm việc trực tiếp với giáo viên nước ngoài với vai trò đồng hành.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Được hưởng ưu đãi, giảm học phí khóa học tiếng Anh cho người thân và nhân viên theo chính sách của Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN khi trở thành nhân viên chính thức.

