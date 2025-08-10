Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131/98 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quân Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phối hợp với nhân viên kho trong việc đóng gói, soạn hàng, bố trí, sắp xếp hàng hóa, gia công...

- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.

- Sắp xếp kiểm kê kho hàng ngày, tuần, tháng

- Kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng hàng hóa trong kho.

- Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ yêu cầu xuất nhập hàng hóa trong kho

- Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh cho quản lý

- Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp quản lý

- Phi lê Cá Hồi (được đào tạo)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.

- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, siêng năng, chủ động trong công việc

- Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8 triệu - 15 triệu/tháng.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

- Thưởng KPIs tháng , ghi nhận cống hiến, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm.

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

