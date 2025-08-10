Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Nhân viên kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 131/98 Đường 26/3, Phường Bình Hưng Hòa, Quân Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phối hợp với nhân viên kho trong việc đóng gói, soạn hàng, bố trí, sắp xếp hàng hóa, gia công...
- Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho các bộ phận liên quan.
- Sắp xếp kiểm kê kho hàng ngày, tuần, tháng
- Kiểm tra và đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng hàng hóa trong kho.
- Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ yêu cầu xuất nhập hàng hóa trong kho
- Cập nhật tiến độ giao hàng, các tình huống phát sinh cho quản lý
- Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp quản lý
- Phi lê Cá Hồi (được đào tạo)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, siêng năng, chủ động trong công việc
- Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8 triệu - 15 triệu/tháng.
- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.
- Có nhiều cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
- Thưởng KPIs tháng , ghi nhận cống hiến, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm.
- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREENGOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 193 Bình Thới, Phường 9, Quận 11

