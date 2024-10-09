Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Ninh Bình thu nhập 12 - 20 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: TP Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Quản lý đội ngũ Tư vấn viên, điều phối và sắp xếp công việc
- Trực tiếp tư vấn bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Quản lý hàng hóa, tài sản tại cửa hàng.
- Xử lý các tình huống thuộc quyền hạn tại cửa hàng và theo quy định.
- Duy trì , kiểm tra và giám sát 5S
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc ngành nghề liên quan
- Có sức khoẻ tốt, ngoại hình cân đối, ưa nhìn
- Có tối thiểu 3 năm trở lên kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang, sản phẩm cao cấp khác

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 – 20 triệu, thưởng cạnh tranh, tương xứng với hiệu quả công việc
- Thưởng định kỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh của cửa hàng, chi nhánh
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, thân thiện
- Thời gian làm việc: Theo ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

