Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: 182 Quang Sơn, Tây Sơn, Tam Điệp, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ, xuất hàng hóa tại kho.
Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho.
Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo quy định.
Nhặt đơn thuốc và đóng gói hàng hóa
Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng trung cấp hoặc cao đẳng dược
Yêu cầu tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm.
Nắm vững các kỹ năng quản lý kho, quản lý tồn kho.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
Sức khỏe tốt, làm việc 8 tiếng.
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
