Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: 182 Quang Sơn, Tây Sơn, Tam Điệp, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ, xuất hàng hóa tại kho.

Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi nhập kho, xuất kho.

Sắp xếp, quản lý hàng hóa trong kho theo quy định.

Nhặt đơn thuốc và đóng gói hàng hóa

Tham gia kiểm kê hàng hóa định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý kho.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng trung cấp hoặc cao đẳng dược

Yêu cầu tối thiểu dưới 1 năm kinh nghiệm.

Nắm vững các kỹ năng quản lý kho, quản lý tồn kho.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Sức khỏe tốt, làm việc 8 tiếng.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Sơn Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin