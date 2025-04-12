Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH làm việc tại Ninh Bình thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lô CN5C, KCN Gia Lập, xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, Gia Viễn - Hà Nam - Hà Nội, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty.

Phân tích dữ liệu tài chính, báo cáo tình hình tài chính của công ty.

Quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, phát hiện và xử lý sai sót.

Làm việc với phần mềm quản lý kho để theo dõi và cập nhật thông tin hàng tồn kho.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế định kỳ.

Tham gia vào quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài.

Cập nhật và tuân thủ các quy định kế toán mới nhất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Nắm vững các quy định kế toán hiện hành của Việt Nam.

Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính tốt.

Kỹ năng quản lý và kiểm soát hàng tồn kho.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA ĐẠI VIỆT NINH BÌNH

