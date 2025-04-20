Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Xích Thổ, Nho Quan, Ninh Bình, Nho Quan, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

Lập kế hoạch và kiểm soát ngân sách của công ty.

Theo dõi, kiểm tra và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Cân đối số dư tài khoản, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của các số liệu kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Phân tích các báo cáo tài chính, cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo.

Quản lý chứng từ kế toán, lưu trữ và bảo quản hồ sơ kế toán.

Hỗ trợ các công việc khác của phòng kế toán khi được yêu cầu.

Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán của công ty.

Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác liên quan đến công tác kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp trong môi trường sản xuất.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, SAP... - tùy thuộc vào phần mềm công ty sử dụng).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (tính toán, lập bảng biểu, sử dụng các hàm...).

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và được thỏa thuận dựa trên năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các hoạt động teambuilding, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long

