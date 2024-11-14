Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, Tân Uyên

- Duyệt chứng từ xuất nhập kho đảm bảo tuân thủ tuyệt đối số lượng xuất - nhập phù hợp thực tế, chứng từ, quy trình, quy định của công ty.

- Quản lý, tổ chức chuẩn bị mặt bằng tiếp nhận vật tư.

- Quản lý, theo dõi việc cấp phát, thu hồi vật tư, máy móc.

- Theo dõi hệ thống tồn kho và xử lý số liệu trên phần mềm SAP, đảm bảo việc xuất nhập kho theo quy định.

- Tổ chức và kiểm tra công tác bảo quản thành phẩm trong kho.

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, đối chiếu số lượng hàng tháng, hàng năm và kiểm tra định kỳ theo quy định.

- Quản lý, phân công, giám sát công việc của Thủ kho, Phụ kho.

- Thực hiện các báo cáo xuất - nhập - tồn theo quy định.

- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của cấp trên.

- Ưu tiên Nam.

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. (Ưu tiên các chuyên ngành Khối Kinh tế, Logictics,....).

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Nghiệp vụ Kho bãi, 1 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương.

- Có kỹ năng quản lý. Sử dụng tốt tin học văn phòng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP/ERP.

- Có thể tăng ca thường xuyên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ:

- Mức lương thỏa thuận theo đúng năng lực.

- Phụ cấp cơm trưa tại Nhà máy.

- Đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động; Gói Bảo hiểm cấp quản lý, theo quy định của công ty.

- Xét tăng lương hàng năm, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng sáng kiến cải tiến.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV 1 lần /năm.

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn, cơ hội được đào tạo trong nước và quốc tế.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

