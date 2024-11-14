Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Công nghệ cao

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Khu phố 7, phường Uyên Hưng, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

- Duyệt chứng từ xuất nhập kho đảm bảo tuân thủ tuyệt đối số lượng xuất - nhập phù hợp thực tế, chứng từ, quy trình, quy định của công ty.
- Quản lý, tổ chức chuẩn bị mặt bằng tiếp nhận vật tư.
- Quản lý, theo dõi việc cấp phát, thu hồi vật tư, máy móc.
- Theo dõi hệ thống tồn kho và xử lý số liệu trên phần mềm SAP, đảm bảo việc xuất nhập kho theo quy định.
- Tổ chức và kiểm tra công tác bảo quản thành phẩm trong kho.
- Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê, đối chiếu số lượng hàng tháng, hàng năm và kiểm tra định kỳ theo quy định.
- Quản lý, phân công, giám sát công việc của Thủ kho, Phụ kho.
- Thực hiện các báo cáo xuất - nhập - tồn theo quy định.
- Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. (Ưu tiên các chuyên ngành Khối Kinh tế, Logictics,....).
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Nghiệp vụ Kho bãi, 1 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương.
- Có kỹ năng quản lý. Sử dụng tốt tin học văn phòng.
- Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm SAP/ERP.
- Có thể tăng ca thường xuyên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ:
- Mức lương thỏa thuận theo đúng năng lực.
- Phụ cấp cơm trưa tại Nhà máy.
- Đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động; Gói Bảo hiểm cấp quản lý, theo quy định của công ty.
- Xét tăng lương hàng năm, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng sáng kiến cải tiến.
- Khám sức khỏe định kì cho CBNV 1 lần /năm.
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Đào tạo bồi dưỡng cán bộ nguồn, cơ hội được đào tạo trong nước và quốc tế.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

