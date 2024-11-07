Tuyển Kho vận CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

• Lên kế hoạch đặt hàng và sản xuất

• Điều phối đặt hàng và giao hàng, luân chuyển kho hàng

• Quản lý hệ thống kho của công ty

• Mô hình kho của công ty: có 2 kho vật lý nhỏ tại HN, HCM và rất nhiều kho ký gửi tại các tỉnh; sau đó bán lẻ thẳng cho người tiêu dùng cuối. Cần quản lý, điều phối hàng thẳng từ NCC tới các kho ký gửi, xử lý và theo dõi dữ liệu tốt.

• Quản lý nhóm nhân sự 2-5 ng