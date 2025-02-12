Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

Hưng Yên: Lương cơ bản + Lương doanh số + Thưởng KPI quý + Thưởng năm theo kết quả kinh doanh Phép năm 12 ngày/năm Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên hiệu quả làm việc Được nhận thưởng các ngày Lễ (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4

- 1/5, 8/3, 2/9), các phúc lợi (sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thâm niên,...) và tham gia BHXH Được cấp phát đồng phục để làm việc Được tạo cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí quản lý hoặc tại khối văn phòng Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Triển khai kế hoạch thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của cá nhân và cửa hàng
Điều hành hoạt động vận hành tại cửa hàng theo ca làm việc
Phối hợp với QLCH quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên trong ca làm việc
Quản lý hàng hóa cửa hàng
Duy trì hình ảnh cửa hàng, sắp xếp hàng hóa trong cửa hàng
Thực hiện báo cáo quỹ
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ/ FMCG, 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Được đào tạo các khóa về Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên; Kỹ năng vượt qua phản đối của khách hàng, Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp là một lợi thế
Sức khỏe tốt, không hạn chế thời gian - Nhanh nhẹn, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

