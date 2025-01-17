Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Tầng M, Lô C, Tòa nhà Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 350 - 400 USD
- Làm việc với khách hàng để lên kế hoạch, phương án và tổ chức hội nghị, hội thảo
- Lên danh sách các công việc cần chuẩn bị cho hội nghị,
- Triển khai ký kết hợp đồng với khách hàng liên quan đến sự kiện
- Theo dõi, quản lý sự kiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
- Phụ trách các công việc chuẩn bị: Kịch bản, MC, nhân sự, di chuyển, nơi tổ chức, nơi ở, ăn uống,....
- Phối hợp triển khai theo sát công việc của các team liên quan trong sự kiện, nhằm đảm bảo các hạng mục trong checklist công việc của sự kiện được hoàn tất đầy đủ và đúng hạn.
- Điều phối nhân sự
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng
Với Mức Lương 350 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo excel, word.,
- Nhiệt tình, cẩn thận, chịu khó học hỏi.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như phối kết hợp với người khác.
- Làm việc tỉ mỉ, tập trung, có kế hoạch.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.
Tại VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
