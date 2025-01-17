Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD

VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam

Mức lương
350 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng M, Lô C, Tòa nhà Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 350 - 400 USD

- Làm việc với khách hàng để lên kế hoạch, phương án và tổ chức hội nghị, hội thảo
- Lên danh sách các công việc cần chuẩn bị cho hội nghị,
- Triển khai ký kết hợp đồng với khách hàng liên quan đến sự kiện
- Theo dõi, quản lý sự kiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
- Phụ trách các công việc chuẩn bị: Kịch bản, MC, nhân sự, di chuyển, nơi tổ chức, nơi ở, ăn uống,....
- Phối hợp triển khai theo sát công việc của các team liên quan trong sự kiện, nhằm đảm bảo các hạng mục trong checklist công việc của sự kiện được hoàn tất đầy đủ và đúng hạn.
- Điều phối nhân sự
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 350 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp, trình độ từ cao đẳng trở lên.
- Thành thạo excel, word.,
- Nhiệt tình, cẩn thận, chịu khó học hỏi.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như phối kết hợp với người khác.
- Làm việc tỉ mỉ, tập trung, có kế hoạch.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Tại VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam

VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP1, Tầng 15, Tòa nhà C1 Thành Công, đường Thành Công, P. Thành Công, Hà Nội. (VPĐD tại HCM: Tầng M, Lô C, Tòa nhà Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, HCM)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-chuyen-to-truong-san-xuat-thu-nhap-350-400-thang-tai-ho-chi-minh-job306591
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TECHTRONIC PRODUCTS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
500 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
350 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1200 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm