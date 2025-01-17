Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 350 - 400 USD

- Làm việc với khách hàng để lên kế hoạch, phương án và tổ chức hội nghị, hội thảo

- Lên danh sách các công việc cần chuẩn bị cho hội nghị,

- Triển khai ký kết hợp đồng với khách hàng liên quan đến sự kiện

- Theo dõi, quản lý sự kiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

- Phụ trách các công việc chuẩn bị: Kịch bản, MC, nhân sự, di chuyển, nơi tổ chức, nơi ở, ăn uống,....

- Phối hợp triển khai theo sát công việc của các team liên quan trong sự kiện, nhằm đảm bảo các hạng mục trong checklist công việc của sự kiện được hoàn tất đầy đủ và đúng hạn.

- Điều phối nhân sự

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng