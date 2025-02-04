Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* Quản lý công nhân tại các dây truyền sản xuất ( tuân thủ quy định) quản lý 5S tại trong ca sản suất

* Quản lý kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng.

* Quản lý máy móc làm việc trong ca

* Quản lý tỷ lệ hoàn thành trong ca của từng công nhân

* Giải quyết sự cố trong ca

* Báo cáo cấp trên khi phát sinh bất thường

* Chuẩn bị dụng cụ thiết bị nguyên vật liệu tài liệu cho công nhân sản xuất trong ca

* Quản lý chất lượng sản phẩm trong ca làm việc

* Quản lý và đào tạo cấp dưới kỹ năng làm việc, báo cáo, 5S, Kaizen, an toàn...

QUYỀN LỢI

* Hỗ trợ chi phí đi lại (xăng xe)

* Nghỉ trung bình 6 ngày/ tháng

* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

* Chế độ phúc lợi xã hội tốt (du lịch, tiệc cuối năm...)

* Thưởng và tăng lương hàng năm

* Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật