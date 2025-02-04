Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công Nghiệp Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

* Quản lý công nhân tại các dây truyền sản xuất ( tuân thủ quy định) quản lý 5S tại trong ca sản suất
* Quản lý kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng.
* Quản lý máy móc làm việc trong ca
* Quản lý tỷ lệ hoàn thành trong ca của từng công nhân
* Giải quyết sự cố trong ca
* Báo cáo cấp trên khi phát sinh bất thường
* Chuẩn bị dụng cụ thiết bị nguyên vật liệu tài liệu cho công nhân sản xuất trong ca
* Quản lý chất lượng sản phẩm trong ca làm việc
* Quản lý và đào tạo cấp dưới kỹ năng làm việc, báo cáo, 5S, Kaizen, an toàn...
QUYỀN LỢI
* Hỗ trợ chi phí đi lại (xăng xe)
* Nghỉ trung bình 6 ngày/ tháng
* Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
* Chế độ phúc lợi xã hội tốt (du lịch, tiệc cuối năm...)
* Thưởng và tăng lương hàng năm
* Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật

Liên Hệ Công Ty

Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Fukoku Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 1A và 1B KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

